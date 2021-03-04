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رسميا.. المجر تستضيف مباراة ليفربول ولايبزيج في إياب دور الـ16 للأبطال

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن نادي الإنجليزي، اليوم الخميس، استضافة ملعب بوشكاش أرينا في المجر لمباراة الريدز ولايبزيج الألماني في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وكان من المقرر أن يلتقي الفريقين يوم 10 مارس الجاري على ملعب آنفيلد معقل ليفربول الإنجليزي في إياب منافسات دور الـ16.

وأقيمت مباراة الذهاب في الملعب ذاته بعدما أغلقت الحكومة الألمانية حدودها لحركة الطيران القادمة من مناطق يتفشى فيها ، ونفس الأمر فرضته الحكومة البريطانية.

جدير بالذكر أن ليفربول كان قد حقق الفوز في مباراة الذهاب على لايبزيج بهدفين دون رد ليضع قدما في ربع نهائي البطولة.

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محمد العمدة

محمد العمدة

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