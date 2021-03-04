الأهلي يفتتح الفرع الرابع بالأقصر الأسبوع المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

يفتتح مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب في الأسبوع المقبل الفرع الرابع للنادي بمدينة الأقصر.

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" اليوم الخميس، إن هناك موعد مبدئي تم تحديده للإفتتاح وهو الخميس المقبل.

وأضاف أن كافة الأمور الخاصة بالفرع قد تم الإنتهاء منها بالتنسيق والتعاون مع مسئولي شركة إستادات.

وتبلغ مساحة الفرع الجديد للأهلي بالأقصر حوالي 12.5 فدان وبه ملعب كرة قدم قانوني وحمام سباحة إوليمبي وآخر صغير للأطفال، وملاعب لمختلف الألعاب، وصالة مغطاة وملاعب كرة خماسية ومبنى إداري للنادي، يتكون من 3 طوابق ومسجد وملعبي تنس وأماكن انتظار سيارات ومسطحات خضراء.

ويمتلك الأهلي مقرين بالجزيرة وتبلغ مساحته 18 فدان ومدينة نصر ومساحته 53 قدان وفرع بالشيخ زايد مساحته 131 فدان أنتهت المرحلة الأولي منه وجاري العمل في المرحلة الثانية وهناك فرع رابع تحت الإنشاء بالتجمع الخامس مساحته 50 قدان وجاري العمل في المرحلة الأولي منه .