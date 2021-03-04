"ظهور النقاز".. قائمة نارية للترجي استعدادًا للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن معين الشعباني المدير الفني لفريق الترجي الرياضي التونسي، قائمة فريقه والتي تستعد لخوض مباراة الزمالك والمقرر لها السبت المقبل ضمن حسابات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت القائمة ظهور جميع العناصر الأساسية في صفوف فريق "باب سويقة" بداية بعودة الحارس معز بن شريفية والذي سيكون معه فاروق بن مصطفى.

القائمة أيضًا تواجد بها ظهير الزمالك السابق حمدي النقاز والذي سبق له اللعب في صفوف القلعة البيضاء قبل أن يرحل لصفوف الترجي في الصيف الماضي.

وجاءت قائمة الترجي لمباراة الزمالك والمكونة من (23 لاعبًا) على الشكل التالي:

حراسة المرمى: المعز بن شريفية - فاروق بن مصطفى - محمد صدقي دبشي.

خط الدفاع: حمدي النقاز - إلياس الشيتي - محمد أمين بن حميدة - عبد القادر بدران - محمد علي يعقوبي - خليل شمام.

خط الوسط: محمد أمين مساكني - فوناسي كوليبالي - سيدريك جابو - غيلان الشعلالي - محمد علي بن رمضان - عبد الرؤوف بن غيث - أنيس البدري - فادي بن شوق - حمدو الهوني - علاء الدين مرزقي - عبد الرحمن مزيان.

خط الهجوم: طه ياسين الخنيسي - خالد عبد الباسط - ويليام توجي.

ويتصدر الترجي ترتيب المجموعة الرابعة برصيد أربع نقاط، في المقابل يأتي الزمالك ثانيًا بالتساوي مع مولودية الجزائر برصيد نقطتين، ويتذيل تونيجيث السنغالي الترتيب برصيد نقطة.