متحدث الزمالك: انفراجة كبيرة في المستحقات.. وقد تسمح الظروف بفتح ملف التجديد لساسي في تونس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال عصام سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، إن هناك انفراجة كبيرة في أزمة مستحقات اللاعبين، مضيفًا أن تواجد بعثة الزمالك في تونس لمواجهة الترجي قد يسمح بفتح ملف التجديد لساسي مع وكيله مهند عون.

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي التونسي في لقاء سيقام مساء السبت المقبل ضمن حسابات الجولة الثالثة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وخلال تصريحات هاتفية لبرنامج "بي أون تايم" المذاع عبر قنانة "أون تايم سبورتس"، قال سالم: "هناك انفراجة قريبة بشأن مستحقات اللاعبين، الأوضاع ستتغير خلال الفترة المقبلة، وعلى اللاعبين إدراك أن النادي له فضل كبير عليهم".

وأضاف: "علاقة الحراس جيدة وبين كل اللاعبين، مصلحة النادي فوق كل اعتبار، الجميع مدرك حجم المسئولية الملقاة على عاتقه، التعادل مع وادي دجلة كنا محبطا، المشاهد التي تفقدك المنافسة على بطولة الدوري تتكرر كل موسم".

وعن التجديد لفرجاني ساسي وتواجد البعثة في تونس لمواجهة الترجي، قال: "قد تسمح لنا الظروف بعقد جلسة مع ساسي ووكيله في تونس، الاختلاف بين الطرفين مادي فقط، متمسكين باللاعب لأبعد حد ونحاول الوصول لحل يرضي الطرفين.. ساسي لاعب كبير ورمز من رموز الفريق".

وعن خطأ مشاركة الجزيري افريقيا (لمشاركته مع المقاولون العرب في الكونفدرالية)، قال متحدث الزمالك: "ضيق الوقت فرض الحالة، لم يكن أمامنا خيارات متعددة في اللحظة الأخيرة، احتراف مصطفى محمد ظل معلقا حتى اللحظات الأخيرة من ساعات الميركاتو، كنا في صراع مع الوقت، والظروف فرضت أوضاع كان يمكن أن تتغير لو كان في هناك أريحية في الوقت".

وبسؤاله عن كواليس غرامة محمود عبد الرازق شيكابالا، أجاب: "على اللجنة فتح ملف التحقيق في الأمر، على أن يتم اعلان النتائج للرأي العام".