"قادرون على هزيمة الأهلي".. الخليج 365 يُحاور مهاجم فيتا كلوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

من القلائل أن نرى لاعب سوداني يخوض تجربة الاحتراف على الرغم من إمكانيات قطبي الكرة السودانية الهلال والمريخ إلا أن المهاجم محمد المصطفى خرج عن المألوف بعدما اتجه للانتقال لصفوف فيتا كلوب الكونغولي.

اكتشاف المهاجم محمد المصطفى كان عن طريق المدرب الغاني جيمس كويسي أبياه وقت تدريبه لفريق الخرطوم خلال الفترة (2015 وحتى 2017)، حيث أوصى وقتها مدرب غانا ضرورة التعاقد مع اللاعب عندما كان في صفوف التحرير الوطني.

وعلى الرغم من رحيل أبياه لقيادة منتخب "البلاك ستارز" إلا أن محمد المصطفى استطاع أن يتجاوز رحيله مكتشفه الغاني بعد تألقه مع فريقه السابق نادي الخرطوم في مباراة موتيما بيمبي بالدور التمهيدي بمسابقة الكونفدرالية 2019.

تألق مهاجم الخرطوم وقتها ضد بطل الكونغو جعل نادي فيتا كلوب يدخل في مفاوضات مع اللاعب للحصول على خدماته وهذا ما حدث بالفعل في العام الماضي ليصبح محمد المصطفى واحدًا من كتيبة فيتا خلال الموسم الجاري.

وأجرى "الخليج 365" حوارًا مطولاً مع محمد المصطفى للحديث عن مسيرته ومستقبله مع فيتا إلى جانب رأيه قبل الموقعة المهمة أمام الأهلي والتي من المقرر أن تقام مساء السبت المقبل ضمن حسابات الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وإليكم تفاصيل الحوار:

- في البداية كيف ترى وضع انتقالك لفيتا كلوب؟

أعتقد أن الانتقال لفريق فيتا كلوب كانت خطوة مهمة وناجحة خصوصًا أن الفريق يمتلك تاريخ كبير على مستوى مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

- برأيك هل ترى مستقبلك مع فيتا كلوب؟

أي لاعب لديه الطموح، وبالتالي أرغب في الانتقال لمستوى أفضل ودوري أفضل من الدوري الكونغولي.

- من وجهة نظرك هل اللاعب السوداني يستحق الأفضل؟

بكل تأكيد اللاعب السوداني يستحق الاحتراف، لأن هناك إمكانيات والمقومات لذلك، لكن بسبب عدم وجود التسويق المناسب والمثالي لا نرى لاعبين سودانيين في عالم الاحتراف.

- وكيف كانت بدايتك مع فيتا كلوب؟

الأجواء في فيتا كلوب والدوري الكونغولي كانت صعبة في البداية خاصة أن الدوري الكونغولي دوري بدني بالدرجة الأولى، لكن مع الوقت استطعت التأقلم.

- في الجولة الأولى حدثت مفاجأة بخسارتكم من سيمبا على ملعبكم ما السبب في ذلك؟

بالفعل مباراة سيمبا لم نكن في يومنا، ولم نقدم الأداء الجيد في هذه المباراة لذلك كانت النتيجة خسارتنا.

- وما هو طموح فريق فيتا خلال مرحلة دور المجموعات؟

بالطبع التأهل، هدفنا الصعود على رأس المجموعة وأعتقد أننا قادرون على تحقيق ذلك.

- أمامكم مباراة قوية يوم السبت المقبل ضد الأهلي كيف ترى هذه المواجهة؟

نعم فريق الأهلي كبير ولكن فيتا فريق كبير أيضًا، بكل تأكيد نستطيع الفوز على الأهلي، وأعتقد أن فريقنا جاهز لمعركة الأهلي، وحظوظ الفريقين متوفرة للحصول على النقاط الثلاث.

- كيف ترى حظوظ جميع الفرق في هذه المجموعة؟

أعتقد أن جميع الفرق لديها الحظوظ في الصعود والتأهل، لكن سيمبا وفوزه على الأهلي قلب الموازين.

- أخيرًا.. من هو اللاعب الذي قد يهدد فيتا كلوب؟

الأهلي يمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين أصحاب مستويات عالية، لكن أعتقد أن محمد الشناوي هو الأفضل بما يقدمه من أداء رائع في الفترة الأخيرة.