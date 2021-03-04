بث مباشر | مشاهدة مباراة المصنعة ومسقط في الدوري العماني عمانتل

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “المصنعة ومسقط” في إحدى مباريات اليوم الخميس 4-3-2021، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري العماني عمانتل.

وتقام مواجهة “المصنعة ومسقط” على ملعب استاد السيب الرياضي، وتبدأ في تمام الساعة 13:20 بتوقيت جرينتش، 15:20 بتوقيت مصر، 16:20 بتوقيت السعودية، 17:20 بتوقيت عمان.

استفاد فريق “المصنعة” من تعادل السويق مع ظفار في الجولة الماضية، ليتساوى مع الأخير في عدد النقاط ويتشارك معه المركز الثاني، وبفارق نقطتين عن المتصدر “السيب”.

وجمع فريق المصنعة 20 بعد مرو 10 جولات في الدوري العماني حتى الآن، انتصر في 6 مباريات، وتعادل في مباراتين، وخسر في مثلها، وسجل لاعبوه 14 هدفًا، ودخل مرماه 10 أهداف.

في المقابل، يعتبر فريق مسقط هو الفريق الوحيد الدوري العماني هذا الموسم الذي لم يحقق الانتصار بعد مرور 10 جولات، إذ تعادل في 3 مباريات، وتلقى 10 هزائم.

ويقبع مسقط في المركز قبل الأخير في جدول الترتيب، وفي رصيده 3 نقاط، وبفارق 3 نقاط عن صاحب المركز 12 “النهضة”، وبفارق 4 نقاط عن “نزوى” الذي يتواجد في المركز الـ11.

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