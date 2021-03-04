الامارات | محمود كهربا يواصل "التمرد".. ماذا فعل ليستحق هذه العقوبة في الأهلي المصري

شكرا لقرائتكم خبر عن محمود كهربا يواصل "التمرد".. ماذا فعل ليستحق هذه العقوبة في الأهلي المصري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل لاعب الأهلي المصري محمود كهربا مشاكله التي لم تنتهي منذ أن بدأ مشواره مع كرة القدم وتواصلت معه في الزمالك المصري واتحاد جدة السعودي وأيضا الأهلي المصري، وذلك بعدما أعلن بطل الدوري المصري في بيان رسمي توقيع غرامة مالية كبيرة على اللاعب وصلت إلى 200 ألف جنيه مصري وايقافه عن المباريات لمدة شهر.

وكان اللاعب قد تعرض لعقوبة سابقة في الأهلي المصري أيضاً وصلت إلى خصم مليون جنية مصري منذ عدة أشهر وذلك بعد أن انضم للأهلي في مطلع عام 2020 قادماً من الدوري البرتغالي.

وكشفت وسائل إعلام مصرية أن سبب توقيع العقوبة على الاعب هو حدوث مشادة كلامية وقعت بينه وبين مدرب الفريق الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، عقب مباراة طلائع الجيش والتي انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 2-1 في الوقت القاتل، وذلك عندما دخل المدرب لمصافحة اللاعبين بعد المباراة داخل غرفة الملابس لكن اللاعب رفض مصافحة المدرب وطلب منه الذهاب بعيداً !، وهو الأمر الذي ترتب عليه طلب المدرب بمعاقبة اللاعب بشكل رسمي.

وحاول اللاعب الاعتذار للمدرب والوصول إلى إدارة النادي لمحاولة تخفيف العقوبة لكن النادي رفض ذلك وأعلن العقوبة في بيان رسمي، في حين ذهبت وسائل إعلامية مصرية أخرى إلى أن سبب تعرض اللاعب للعقوبة هو نشر صور للاعب في حفل زفاف أحد أصدقائه على مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، وترتب عليه تغيبه عن مران الأربعاء بدون إذن، وعدم التزامه بالإجراءات الاحترازية تجاه فيروس كورونا تنفيذا لتعليمات الجهاز الطبي بعدم التواجد في أي تجمعات.

وبعيداً عن أي سبب فإن توقيع هذه الغرامة هو دليل على استمرار عدم التزام اللاعب وهو ما توقعه الكثيرون منذ أن انضم إلى الأهلي المصري بطل الدوري.

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