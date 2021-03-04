الامارات | أول صدمة لنجم الزمالك مصطفى محمد في الدوري التركي

شكرا لقرائتكم خبر عن أول صدمة لنجم الزمالك مصطفى محمد في الدوري التركي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى النجم المصري ولاعب الزمالك المحترف في الدوري التركي مصطفى محمد، أول صدمة له في مشواره الاحترافي وذلك في المباراة التي خسرها فريقه غلطة سراي، أمام مضيفه أنقرة جودجو، في الجولة 27 من البطولة.

وتعرض مصطفى محمد للطرد بعد الاشتراك في كرة عنيفة مع أحد لاعبي الفريق المنافس، وهي الحالة الأولى التي يتعرض فيها اللاعب المصري لهذه العقوبة منذ أن انضم إلى الفريق التركي.

وكان مصطفى محمد، قد انضم إلى الفريق التركي ونجح في تسجيل 5 أهداف في أول 5 مباريات خاضها مع الفريق، وهو ما جعل مدرب فريق غلطة سراي، ينتقد أداء الحكم بعد المباراة في تصريحات نقلتها "سكاي نيوز"، وقال المدرب أن اللاعب المنافس هو الذي ذهب برأسه إلى مرفق مصطفى محمد ليصطدم به وليس العكس.

وبهذه النتيجة تجمد رصيد غلطة سراي عند 57 نقطة محافظا على صدارة الدوري بفارق الأهداف عن بشكتاش، إلا أن الأخير لعب مباراة أقل من المتصدر غلطة سراي

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