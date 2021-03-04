الامارات | محمد صلاح في طوكيو.. مدرب ليفربول يوجه رسالة للمنتخب المصري

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح في طوكيو.. مدرب ليفربول يوجه رسالة للمنتخب المصري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفى مدرب ليفربول المدرب الألماني يورغن كلوب، تواصل الاتحاد المصري لكرة القدم مع نادي ليفربول بشأن انضمام هداف الفريق محمد صلاح، إلى المنتخب الأولمبي المصري في أولمبياد طوكيو الصيف المقبل، كما وجه المدرب رسالة إلى مدرب المنتخب الأولمبي المصري شوقي غريب في هذا الشأن.

وخلال فيديو تم بثه على موقع صحيفة "ليفربول إيكو" القريبة من الفريق الإنجليزي قال مدرب ليفربول يورغن كلوب: "يجب على مصر الاتصال بليفربول إذا كانوا يريدون محمد صلاح معهم في الأولمبياد".

وكان المدرب المصري شوقي غريب قد أكد في وقت سابق أن محمد صلاح، وحارس مرمى الأهلي المصري محمد الشناوي، سيكونان على رأس القائمة الأولية المختارة لمنتخب مصر الأولمبي تحت 23 عاما، للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو الصيف المقبل.

وسيتلقى الفريق الإنجليزي صدمة حال انضمام محمد صلاح، إلى المنتخب الأولمبي كونه سيغيب عن فترة الإعداد وأيضاً انطلاقة المسابقة المقررة في 7 أغسطس المقبل، ولكن إلى الأن لم يتحدث الجانب المصري مع إدارة الفريق الإنجليزي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news