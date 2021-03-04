شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد × كريستال بالاس: تعادل سلبي جديد مخيب للشياطين الحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سقط مانشستر يونايتد في فخ التعادل السلبي للمباراة السادسة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بعد أن تعادل خارج قواعده ضد كريستال بالاس في مباراة مقدمة من الجولة 29 من البريميرليج.

وقدم الضيوف أداءً مخيبًا طوال الـ 90 دقيقة، فعلى الرغم من استحواذهم على الكرة بنسبة 63% خلال المباراة، إلا أنهم لم يسددوا على مرمى أصحاب الارض سوى في مناسبة واحدة فقط.

وصنع الفريق 10 فرص تهديفية في المباراة، ولا واحدة منهم بشكل محقق، في حين جاءت الفرصة التهديفية الوحيدة المحققة في المباراة من جانب كريستال بالاس في الدقيقة الأخيرة عن طريق انفراد تصدى له الحارس الإنجليزي دين هندرسون لينقذ فريقه من هزيمة مباغتة.

رجل المباراة:

لاعب الوسط الصربي لوكا ميليفويفيتش، قائد كريستال بالاس كان أفضل من في الملعب من حيث المردود الذي قدمه، فكان أكثر اللاعبين افتكاكًا للكرة (4)، وثاني أكثر لاعبي كريستال بالاس لمسًا للكرة (61)، بجانب صناعته الفرصة التهديفية المحققة الوحيدة في المباراة والتي أهدرها زميله باتريك فان أنهولت.

هل تعلم أن:

- مانشستر يونايتد لم يخسر أبدًا خارج قواعده ضد كريستال بالاس في عهد البريميرليج (12 مباراة: 8 انتصارات و4 تعادلات).

- المباريات الـ3 الأخيرة للشياطين الحمر في مختلف البطولات انتهت بالتعادل السلبي.. أخر مرة (قبل الأمس) تعادل فيها الفريق في 3 مباريات متتالية بمختلف البطولات بنتيجة 0-0 كان في أكتوبر 2015 خلال ولاية الهولندي لويس فان جال.. المباراة الثالثة في هذه السلسلة كانت ضد كريستال بالاس أيضًا.

- رجال المدرب أولي جونار سولشاير خسروا 15 نقطة في أخر 10 مباريات لعبوها في الدوري. (50% من النقاط.. فازوا 3، تعادلوا 6 وخسروا 1).

ما الذي تعنيه نتيجة المباراة:

مانشستر يونايتد مستمر في المركز الثاني برصيد 51 نقطة بفارق 14 نقطة عن الصدارة، بينما كريستال بالاس ارتفع رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث عشر.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- مانشستر يونايتد تعادل سلبيًا (6) أكثر من أي فريق آخر في البريميرليج هذا الموسم. أكثر أرقامه في موسم واحد في المسابقة (سوية مع موسمي 2004/2005 و2016/2017).

- مانشستر يونايتد هو خامس فريق لا يتلقى الخسارة في أول 14 مباراة يلعبها خارج قواعده خلال موسم من الدرجة الممتازة (فاز 8 وتعادل 6) بعد ليدز يونايتد (موسم 1973/1974) وليفربول (1987/1988) وأرسنال (مرتين: 2001/2002 و2003/2004).

- الحارس الإنجليزي دين هندرسون حافظ على نظافة شباكه في 9 من المباريات ال15 التي لعبها في مختلف البطولات هذا الموسم مع مانشستر يونايتد، مستقبلًا إجمالي 9 أهدف في هذه المباريات الـ 15.