قمة نارية.. موعد ليفربول وتشيلسي بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة



الشارقة - اميمة ياسر -

يخوض فريق ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، مواجهة من العيار الثقيل،عندما يستضيف نظيره تشيلسي، في تمام العاشرة والربع من مساء اليوم، الخميس، على ملعب "آنفيلد"، في قمة منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" بالموسم الكروى الجارى 2020-2021.

ولا يملك ليفربول أي بدائل سوى تحقيق الفوز فى مواجهة تشيلسي الصعبة، من أجل الحفاظ على آماله في إنهاء الموسم في المربع الذهبى لضمان المشاركة في النسخة المقبلة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

واستعاد الريدز نغمة الانتصارات من جديد فى البريميرليج مؤخرا، بعدما حقق فوزا غاليا على مضيفه شيفيلد يونايتد، بهدفين دون مقابل.

ويسعى النجم المصرى محمد صلاح هداف البريميرليج، لزيادة سجله التهديفى أمام فريقه السابق تشيلسي، حيث شارك الفرعون فى 14 مباراة سابقة بمسيرته الاحترافية خلال السنوات الماضية ضد البلوز.

ونجح محمد صلاح فى تسجيل 5 أهداف كما صنع هدفين آخرين، كما قاد فريقه نحو تحقيق 7 انتصارات بالإضافة إلى تعادلين فيما خسر نجم المنتخب الوطنى 5 مباريات ضد تشيلسي في جميع المسابقات.

في المقابل، يبحث تشيلسي بقيادة مدربه الألمانى توماس توخيل عن انتزاع الثلاث نقاط خارج ملعبه من أنياب الريدز، من أجل العودة للمربع الذهبى من جديد هذا الموسم.

وكان تشيلسي يقط في فخ التعادل السلبى في المواجهة الأخيرة بالدوري الإنجليزي أمام ضيفه مانشستر يونايتد، علي ملعب "ستامفورد بريدج"، في قمة مباريات الجولة الـ26 من مسابقة البريميرليج.

ويحتل الريدز المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مرور 26 جولة من المسابقة، برصيد 43 نقطة، بينما يتواجد البلوز في المركز الخامس برصيد 44 نقطة.

وحقق الألماني توماس توخيل رقما قياسيا بعدما أصبح أول مدرب في تاريخ تشيلسي لا يستقبل أي هدف في أول 4 لقاءات افتتاحية له في الدوري الإنجليزي على ملعبه.

ويعد توخيل ثاني مدرب يحافظ على نظافة شباكه في أول أربع مباريات على أرضه في البريميرليج، بعد برندان رودجرز في موسم 2011-2012 مع نادي سوانزي سيتي.