شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة يخضع لفحص طبي على ركبته بمران الأهلي اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمد مجدي أفشة، لاعب الأهلي، للفحص الطبي اليوم الخميس، من أجل الاطمئنان على حالته ولحسم مشاركته في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر.

واكتفى أفشة بالمشاركة في بداية مران الأهلي اليوم، بسبب شعوره بآلام بسيطة في الركبة، حيث أجرى أفشة أشعة أول أمس للاطمئنان على ركبته، وخاض أمس تدريبات الجري حول الملعب على هامش مران الفريق الأحمر.

وشهد مران الأهلي أمس، انتظام محمد الشناوي كابتن الفريق، في التدريبات الجماعية بعد الراحة السلبية التي حصل عليها، بعد تعرضه لكدمة خلال مشاركته في مباراة طلائع الجيش الأخيرة في الدوري، التي حسمها الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد.

واستأنف الأهلي تدريباته الجماعية أمس، استعدادا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي، المقرر لها السبت المقبل، في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأنهى الجهاز الإداري بالنادي الأهلي إجراءات سفر البعثة الحمراء إلى الكونغو لمواجهة فيتا كلوب في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، من إنهاء التأشيرات الخاصة بكل أعضاء البعثة الحمراء المسافرة، وترتيب فندق الإقامة وملعب التدريب والتنقلات اللازمة خلال التواجد في الكونغو.

واستقر مسئولو النادي الأهلي على السفر إلى الكونغو عبر طائرة خاصة لمواجهة فيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا وذلك بهدف توفير كل سُبل الراحة للفريق في هذه المباراة المرتقبة ومن أجل حماية البعثة من فيروس كورونا

جاءت رغبة مسئولو الأهلي في توفير طائرة خاصة في رحلة الكونغو كما حدث في رحلة تنزانيا الأخيرة التى واجه خلالها الأهلي فريق سيمبا لكن المارد الأحمر خسر بهدف نظيف.