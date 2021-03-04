شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة عرابي:تعادل الزمالك بتونس يؤهله بنسبة 90%والغيابات لن تؤثر على الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى أسامة عرابي أن الأهلي والزمالك مازالا مرشحان بقوة للتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد نتائج أول جولتين من دور المجموعات، وقال عرابي في تصريحات لبرنامج "مع شوبير" مع الإعلامي أحمد شوبير على إذاعة أون سبوت إف إم: الطبيعي أن يتصدر الزمالك مجموعته وشاهدت المباراة الأخيرة للزمالك وكذلك الترجي والزمالك الأفضل حالا من جميع الفرق وكان يجب أن يخرج بانتصارين في المباراتين الماضيتين والمجموعة أصبحت صعبة ومباراة الترجي لن تكون سهلة خاصة بعد فوز الزمالك عليه في المباريات الماضية فالفريق التونسي لن يقبل أن يواصل سلسلة هزائمه أمام الزمالك.

أضاف نجم الأهلي السابق: مطلوب من الزمالك المحاولة بكل الطرق وألا يستقبل أهدافا وأن يكون هناك جرأة في الجزء الهجومي واستغلال الفرص لأنه في أخر ثلاث مباريات لم يسجل وأهدر فرص سهلة جدا ويجب أن يكون هناك تركيز في استغلال الفرص وتعادل الزمالك مع الترجي سيكون مرضي لأنه سيلعب على أرضه بعد ذلك مباراتين وسهل يفوز على المولودية في الجزائر، والتعادل سيجعل الزمالك متأهلاً بنسبة 90 % والترجي مش زي الأول.

وعن مباراة الأهلي وفيتا كلوب في ثالث جولات دور المجموعات قال عرابي: الغيابات لن تؤثر على الأهلي وهذا ظهر في كأس العالم ومباراة سيمبا استثناء بسبب الرحلات الطويلة والإرهاق خاصة اللاعبين الذين شاركوا في أغلب المباريات والأهلي وسيمبا أقرب للوصول وأعتقد الأهلي قادرعلى الفوز على فيتا داخل وخارج ملعبه والمريخ خرج من الترشيحات تماما.

أضاف عرابي متحدثاً عن بيراميدز: بيراميدز فريق جيد ولديه عناصر قوية ولكن نتائجه سلبية، طبيعي أن ينافس الأهلي والزمالك ولم أتوقع تراجعه بهذا الشكل، يجب أن يراجعوا أنفسهم لأن المصاريف التى تم صرفها في النادي تتطلب نتائج أفضل ولكن لديهم فرصة بالكونفدرالية واعتقد أنهم سينهوا الموسم في المركز الثالث في الدوري بعد الأهلي والزمالك.