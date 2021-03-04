شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. أيمن حفنى "الحاوى الباحث عن التألق" فى ميت عقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب أيمن حفنى لاعب الزمالك فرصة مشاركته فى مباريات فريقه خلال المرحلة المقبلة ، من أجل دخول دائرة اهتمام المدير الفنى للزمالك جايمي باتشيكو ، خاصة وان الخواجة البرتغالى يعرف إمكانياته جيدا ويدرك ان أبتعاده بسبب كثرة الإصابات داخل صفوف الفريق.

وتحدث بعض أعضاء الجهاز الفني لفريق الزمالك مع البرتغالي جايمي باتشيكو عن إمكانية مشاركة ايمن حفنى في المباريات المقبلة بالدورى في إطار عملية التدوير واراحة النجوم استعدادا لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

يطمح أيمن حفنى فى إستعادة تألقه وبريقه فى القلعة البيضاء مجددا واستغلال فرصة العودة إلى التشكيل الاستغلال الأمثل فى ظل أن الجهاز الفنى يعقد عليه أمال كبيرة.

كما يسعى حفنى إلى كسب ثقة باتشيكو فى العودة الأولى للمشاركة من أجل تثبيت أقدامه فى التشكيل الأساسي مجددا فى ظل الغيابات التى يشهدها الفريق و رغبة المدير الفنى فى إراحة بعض اللاعبين، فضلا عن حلم الانضمام إلى صفوف منتخب بلاده و مشاركته أساسيًا تدخل به دائرة اهتمام الجهاز الفنى الفراعنة بقيادة حسام البدرى .

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب أيمن حفنى فى الصور التالية :