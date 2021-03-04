شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف موقف أيمن أشرف من المشاركة مع الأهلى ويؤكد: كهربا لازم يلحق نفسه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن موقف أيمن أشرف وحسين الشحات ومحمد هاني من المشاركة مع الفريق في المباراة المرتقبة أمام فيتا كلوب والتى تقام ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير": محمد هاني شارك في مران الأمس والشناوي والشحات، وجميعهم جاهزون للمشاركة أمام فيتا كلوب، وأيمن تعرض لخشونة خفيفة لكنها لن تمنعه من المشاركة، أما قفشة فيخضع لفحص طبي اليوم.

أضاف متحدثاً عن العقوبة التى وقعها الأهلي على كهربا بغرامة 200 ألف جنية واستبعاد لمدة شهر من حسابات الفريق: كهربا طيب جدا وودود لكن فجأة يتغير وتحدث له حالة عندما يتم تغييره في مباراة أو يجلس على دكة البدلاء، ما حدث أن موسيماني معتاد السلام على اللاعبين بعد المباريات، وفي مباراة طلائع الجيش الأخيرة اتجه ليسلم عليه.

واصل: أسلوب كهربا لم يكن لطيفا ولم يعجب موسيماني واشتكى للإدارة والأهلي عنده نظام وانضباط ورغم أن كهربا اعتذر بعدها وأقر بغلطه، لكن حدث ما يشبه القطيعة بين موسيماني وبين كهربا وجهاز الكرة اتخذ القرار.

واختتم شوبير: هذه ليست أول غرامة لكهربا والأهلي مرر أزمة المونديال بعد خروج كهربا والشحات من الفقاعة الطبية عقب السلام على الجماهير لأن اللاعبين لم يكونوا يعلموا بأن هذا الأمر يخرجهم من نظام الفيفا، لازم كهربا يغير من أسلوبه وعليه أن يلحق نفسه.

وغرم الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني، محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق، 200 ألف جنيه بسبب سوء السلوك، بالإضافة إلى حرمان اللاعب من المشاركة في المباريات لمدة شهر، لعدم الالتزام.

قال مصدر بالنادى الأهلى إن كهربا تحدث مع بيتسو موسيماني بطريقة غير لائقة عقب نهاية مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش بسبب عدم مشاركته في المباراة أساسيا وخروجه من حسابات موسيماني، وانفعل على المدرب الجنوب افريقي بطريقة أغضبت موسيماني.

أوضح المصدر أن موسيماني عبرعن استيائه الشديد من تصرف محمود كهربا واشتكى للجهاز الفني الذي قرر معاقبته بالايقاف وتغريمه ماليا.