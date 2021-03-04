تعرف على مدة غياب مصطفى محمد عن جالاتا سراي بعد واقعة الطرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير صحفية تركية، اليوم الخميس، مدة غياب مصطفى محمد مهاجم فريق جالاتا سراي الحالي، عقب طرده في لقاء أنقرة جوتشو في لقاء جاء ضمن الأسبوع الـ27 من منافسات الدوري التركي.

وتعرض مصطفى محمد للطرد في مباراة الأمس وتحديدًا في الدقيقة 57 من زمن أحداث المباراة والتي انتهت لصالح فريق أنقرة جوتشو بهدفين مقابل هدف وحيد.

وأفادت شبكة "CNN" التركية، أن مصطفى محمد قد يغيب عن المباراتين المقبلتين مع جالاتا سراي بحسب ما سوف يأتي في تقرير حكم المباراة.

وأضافت الصحيفة، إلى أن عقوبة الطرد ستمنعه من المشاركة في مباراة سيفا سبور بالجولة المقبلة والتي ستقام يوم الأحد في السابع من مارس المقبل.

أما المباراة الثانية التي قد يغيب عنها مصطفى محمد ستكون أمام قيصري سبور والتي ستقام في 13 من الشهر الجاري.

واستطاع لاعب جالاتا سراي المعار من صفوف الزمالك أن يسجل خمسة أهداف بالدوري التركي إلى جانب هدف سجله في مسابقة الكأس.

وانتقل مصطفى محمد إلى صفوف جالاتا سراي قادمًا من الزمالك على سبيل الإعارة مع أحقية الفريق التركي الحصول على خدماته بصورة نهائية بشرط دفع مقابل مادي يقدر بـ4 ملايين دولار.