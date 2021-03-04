التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وتشيلسي في قمة بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

يحل تشيلسي ضيفًا على ليفربول في تمام العاشرة والربع مساء اليوم الخميس على ملعب آنفيلد في إطار منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليج).

يدخل ليفربول مباراة اليوم محتلا المركز السادس برصيد 43 نقطة، ويسبقه تشيلسي في المركز الخامس بفارق نقطة واحدة.

وأكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عودة حارسه البرازيلي أليسون بيكر للمشاركة في مباراة البلوز بعد غيابه عن المباراة الأخيرة ضد شيفيلد نظرا لوفاة والده، كما يستعيد الريدز خدمات لاعبه فابينيو لدعم خط الوسط.

على الجانب الآخر، مازالت الشكوك تحوم حول جاهزية كالوم هودسون- أودوي لاعب تشيلسي في المشاركة ضد ليفربول بعد إصابته بمشكلات في الركبة خلال مباراة مانشيتر يونايتد، بينما سيتعيد بلوز خدمات مدافعه تياجو سيلفا.

تشكيل الفريقين

ليفربول

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترنت ألكسندر-أرنولد، فيليبس، فابينيو، آندي روبيرتسون.

خط الوسط: تياجو ألكانتارا، جيني فينالدوم، كورتيس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح، روبيرتو فيرمينو، ساديو ماني.

تشيلسي

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: سيزار أزبليكويتا، آندرياس كريستنسن، أنطونيو روديجر، ريس جيمس.

خط الوسط: نجولو كانتي، ماتيو كوفاسيتش، ماركوس ألونسو.

خط الهجوم، ماسون ماونت، أوليفييه جيرو، تيمو فيرنر.