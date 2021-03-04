"نخسر الدوري بسبب الصغار".. تعليق جديد من الزمالك بعد التعادل ضد دجلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

صرح عصام سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، أن ناديه دائمًا ما يدفع ثمن إهدار النقاط أمام الفرق الصغيرة في مسابقة الدوري والتي كان آخرها التعادل بنتيجة سلبية ضد وادي دجلة.

وكان الزمالك يوم الإثنين الماضي فقد نقطتين في مسابقة الدوري إثر التعادل السلبي أمام وادي دجلة في مباراة جاءت ضمن الأسبوع الرابع عشر ببطولة دوري We المصري.

وأضاف سالم في تصريحات عبر شاشة "إم بي سي مصر" :"الفريق يصل للمرمى لكن الموضوع يتعلق في كيفية تحويل الفرص لأهداف، دائمًا الدوري نخسره بسبب إهدار النقاط أمام الفرق الأقل".

وتابع :"الزمالك في المباريات الكبيرة يكون على مستوى الحدث، لكن الزمالك حقق أفضل انطلاقة من خلال الحصول على 30 نقطة من أصل 39 وهذه أفضل انطلاقة منذ خمس سنوات".

وعن ملف فرجاني ساسي، كشف :"الموضوع يحتاج لدراسة، الإدارة لا تتعامل بالعاطفة وسيتم اتخاذ القرار حول طرح قمصان لكن ليس ساسي فقط فهناك نجوم في فريق الزمالك".

وأكمل :"لنرى نادي بروسيا دورتموند قامت بطرح قمصان والتذاكر للجماهير وحصلت على عائدات بشكل افتراضي رغم عدم حضور الجماهير للمباريات".

ويستعد فريق الكرة في التوقيت الحالي لمواجهة صعبة وتحديدًا أمام الترجي التونسي في لقاء سيقام مساء السبت المقبل ضمن حسابات الجولة الثالثة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويبحث الزمالك عن تحقيق فوزه الأول في مرحلة المجموعات عقب الخروج بنتيجة سلبية في أول مباراتين ضد كل من مولودية الجزائر وتوينجيث السنغالي.