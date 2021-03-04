كلوب: واجهنا كل المشكلات التي يمكن أن تحدث في الكرة خلال موسم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي عن تراجع أداء فريقه خلال الموسم، مؤكدًا أنه واجه كل المشكلات التي يمكن أن تحدث في كرة القدم خلال موسم واحد.

ويستعد ليفربول لمواجهة تشيلسي مساء اليوم الخميس على ملعب آنفيلد ضمن منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخلال مقابلة صحفية مع شبكة "سكاي سبورتس"، قال كلوب: "ما زلنا فريقًا جيدًا ولكن حدثت الكثير من الأشياء هذا الموسم، وإذا كنت تريد الفوز بالدوري في إنجلترا، فعليك أن تلعب موسمًا مثاليًا".

وأضاف: "يمكنك أن ترى ذلك الآن مع سيتي، لم يبدأوا بشكل مثالي لكن من الواضح أنهم الآن في حالة مزاجية عالية حيث يبدو وكأنه الكمال، النتائج جيدة 100%، بالنسبة لنا حققنا 3 انتصارات مع بداية الموسم قبل السقوط امام أستون فيلا بنتيجة 7-2 في مباراة كانت خارجة عن المألوف لكنها كانت تنذر بالمتاعب التي سنواجهها طوال الموسم".

وتابع: "ظللنا لفترة طويلة على القمة أو حول القمة، سجلنا الكثير من الأهداف ثم انهار الفريق، المشاكل التي واجهناها كانت مؤثرة ولم نتمكن من حلها، معظم المشاكل كانت بسبب إصابات اللاعبين، أعمل كمدرب منذ 20 عاما وما واجهته هذا العام من مشاكل لم يسبق لي رؤيته في حياتي، أنا اغير التشكيل كل اسبوع".

وواصل: "البعض قد يوصف هذا بالأعذار، لن أهتم بهذا.. لا يزال بإمكاننا الدفاع في المباريات ولكن الطريقة التي يتعين على الفريق التكيف عليها تغير توازن الفريق بالكامل خاصة عندما تواجه فرقًا من الدرجة الأولى، حينها لا يقتصر الأمر على كيفية تكيف الفريق على شئ ما، بل إن الفرق الأخرى يمكن أن تلعب في يوم جيد أفضل منك، ومع ذلك حصلنا على النتائج التي أردناها لفترة من الوقت، لكن بعد ذلك ظهرنا بشكل غير جيد لأنه كان علينا الآن أن نركز بشكل أكبر على حماية خط هجومنا، فيما بعد أدركنا أننا لم نعد نصنع الكثير من الفرص لكننا ما زلنا نحرز الأهداف، ثم أصبحنا لا نصنع ما يكفي من الفرص ولا نسجل الأهداف.. الآن، عدنا لنلعب كرة قدم جيدة، نصنع الفرص لكننا لا نسجل، كفريق واجهنا كل المشاكل التي يمكن أن تواجهها في كرة القدم في موسم واحد".

وأكمل: "نحن لسنا غاضبين من بعضنا البعض ولانوجه أصابع الاتهام لبعضنا البعض قائلين إنه بسببك أو بسببك، ليس هذا هو الحال في ليفربول (نحن نعمل كوحدة كاملة 100%)".

وأردف: "لن تحب جماهيرنا موقف الفريق الحالي، يمكنني أن أتخيل ذلك، لكن أعتقد أننا يمكننا إرضائهم مرة أخرى، المشكلة هي أن كرة القدم تدور حول النتائج، إذا فزنا بـ 15 أو 20 مباراة متتالية يستمع الناس إلي ويقولون (يا إلهي إنه عبقري)، وعندما لا نفوز بالمباريات يقول الناس (نعم ، نعم، فقط تأكد من فوزك بالمباراة)".

وأتم كلوب حديثه: "سنرى كيف ينتهي الأمر، ما زلنا في دوري الأبطال، يتعين علينا تحقيق بعض الأشياء نعلم ذلك، ونعلم أيضًا أننا لا نستطيع أن نأخذ أي شيء كأمر مسلم به".

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن تشيلسي صاحب المركز الخامس قبل مباراة الفريقين الليلة.