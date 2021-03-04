كونتي: الفوز على يوفنتوس ضاعف من ثقة انتر ميلان للتتويج بالدوري الايطالي

قال أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان اليوم الأربعاء إن فوز فريقه على يوفنتوس البطل في يناير الثاني زاد ثقة لاعبيه في قدرتهم على حصد لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي مرة في 11 عامًا هذا الموسم.

وفاز إنتر بخمس مباريات متتالية في الدوري ليوسع صدارته إلى أربع نقاط عن ميلان الثاني ويتفوق بسبع نقاط على يوفنتوس حامل اللقب وصاحب المركز الثالث.

وقاد كونتي، الذي فاز بثلاثة ألقاب متتالية للدوري الإيطالي مع يوفنتوس في بداية حملة العملاق الإيطالي لحصد تسعة ألقاب متتالية، إنتر ميلان للحصول على مركز الوصيف في موسمه الأول مع الفريق العام الماضي وأنهى المسابقة متأخرًا بنقطة واحدة عن فريقه السابق يوفنتوس.

لكنه يعتقد أن الانتصار 2-صفر في سان سيرو في 17 يناير الثاني الماضي زاد آمال إنتر في الفوز بأول ألقابه في الدوري منذ موسم 2009-2010.

وقال كونتي في مؤتمر صحفي قبل مواجهة بارما غدًا الخميس “فزنا هذا العام على منافس حصد آخر تسعة ألقاب للدوري ونرغب في تكرار هذا الأمر.

“إنه أمر بالغ الأهمية لأن يوفنتوس فاز علينا ذهابًا وإيابًا الموسم الماضي ليفرض هيمنته.

“الانتصار على يوفنتوس زاد ثقتنا بأنفسنا. بعد عام ونصف العام معا يجب أن نتطور فرديًا وجماعيًا فيما يتعلق بالقوة الذهنية والنهم للفوز.

“تتبقى 14 مباراة ويجب أن نظهر للجميع تطورنا وهناك طريقة واحدة للقيام بذلك، الفوز بلقب الدوري”.

وإنتر أكثر الفرق تسجيلًا للأهداف في الدوري هذا الموسم برصيد 60 هدفًا في 24 مباراة لكن كونتي يعتقد أن فريقه يحتاج إلى التحسن.

وقال “يمكننا تحسين مستوى الدقة أمام المرمى لأننا نصنع الكثير من الفرص للتسجيل .. ينبغي أن نكون أكثر حسمًا”.

وسيكون إنتر المرشح للفوز أمام بارما صاحب المركز 19 والذي لم يحقق أي انتصار في 16 مباراة في كل المسابقات لكن كونتي رفض الإستهانة بالمنافس.

وقال “أتوقع مواجهة صعبة، تسببوا لنا في مشاكل كثيرة في السابق. حققنا انتصارًا واحدًا وتعادلين أمامهم منذ وصولي إلى هنا.

“يحتل بارما مركزًا سيئًا حاليًا لكنه يملك الخبرة والكفاءة إضافة إلى مدرب كبير ويجب أن نتحلى بالحذر”.