اخبار الرياضه

الدوري المصري | إدارة الأهلي تُغرم محمود كهربا وتجمد مشاركته مع الفريق

0 نشر
محمد مصطفى 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

أعلن النادي الأهلي، اليوم الأربعاء، عن تغريم لاعبه محمود عبد المنعم “كهربا” مبلغ 200 ألف جنيه مصري، وعدم مشاركته في المباريات لمدة شهر.

ولم يكشف الأهلي في بيانه عبر موقعه الرسمي، عن الأسباب التي دفعت الجهاز الفني للفريق لاتخاذ القرار، مكتفيًا بالإشارة إلى عدم إلتزام اللاعب.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في ترتيب برصيد 24 نقطة، بفارق سبع نقاط خلف الزمالك متصدر الترتيب، مع وجود مباريات مؤجلة للأهلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي يوم السبت المقبل، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، حيث يحتل الفريق المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط حصدها من الفوز على المريخ السوداني 3 / صفر، والهزيمة أمام سيمبا التنزاني صفر / 1.

الأهلي المصري يقرر تغريم كهربا وإبعاده من المشاركة مع الفريق – صور Afp

كانت هذه تفاصيل خبر الدوري المصري | إدارة الأهلي تُغرم محمود كهربا وتجمد مشاركته مع الفريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا