بعد إيقاف كهربا.. موسيماني يطلب عودة عمار حمدي وأحمد وريان

الشارقة - اميمة ياسر -



طلب بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي تقريرا مفصلا من معاونيه عن حالة لاعبي الفريق الأحمر المعارين لأندية أخرى خلال الفترة القادمة، للبت في موقف كل اللاعبين من العودة لصفوف الأهلي أو تجديد إعارات البعض منهم أو بيعهم بشكل نهائي، لاسيما مع قناعة الجهاز الفني بأكثر من لاعب من اللاعبين المعارين خارج الأهلي.

ويرغب موسيماني في تقييم أداء اللاعبين المعارين مع أنديتهم لحسم موقفهم من العودة أو الاستمرار خارج الأهلي، خاصة الثنائي عمار حمدي وأحمد ياسر ريان المعارين لناديي الاتحاد السكندري وسيراميكا، لاسيما بعد التألق اللافت للنظر الذي ظهر عليه الثنائي خلال الموسم الحالي، وتقديم مستويات رائعة نالوا عليه استحسان الجهاز الفني.

وهناك عدد كبير من لاعبي الأهلي المعارين لأندية الدوري الممتاز بخلاف عمار وريان مثل محمد عبد المنعم وأحمد عبد القادر ومحمد شكري المعارين لسموحة وفارس طارق المعار للمقاصة ومحمود الجزار وعربي بدر المعارين للجونة وعمرو جمال وأحمد علاء المعارين إلى طلائع الجيش ومحمد فخري وشادي رضوان المعارين للبنك الأهلي وأحمد العش المعار للإسماعيلي.