شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. وائل جمعة يهدى كأس السوبر المحلى على حساب إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما هناك أهداف تظل في ذاكرة الجماهير ولا تُنسى، خاصة أن تكون مرتبطة بتأهل صعب أو تحقيق بطولة أو رد اعتبار، وهو ما ينطبق على هدف وائل جمعة مدافع المنتخب والأهلى السابق في شباك نادى إنبى في كأس السوبر المحلى عام 2005.

وتمكن وائل جمعة من تسجيل اسمه بحروف من ذهب فى ذاكرة بطولة كأس السوبر، حينما سجل هدفاً لصالح الفريق الأحمر موسم 2005 فى الدقيقة 93 فى شباك إنبى، بعد تعادل الفريقين طوال أحداث اللقاء دون أهداف.

وفشل الأهلي في التسجيل بشباك إنبي طوال الـ90 دقيقة، ليحتكم الفريقين لوقت إضافي إلا أن وائل جمعة لم ينتظر سوى مرور 3 دقائق منه حتى سجل هدفا حاسما منح به الأهلي ثاني ألقابه في البطولة بهذا الوقت.

وكان وائل جمعة أكد أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي يتحمل مسئولية الهزيمة أمام سيمبا في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، لكنه عبر عن سعادته لهذه الهزيمة لسبب واحد يعتقده المدافع التاريخي للأهلي، وهو ضرورة تصحيح الأخطاء والتخلص من نشوة العودة من قطر ببرونزية مونديال الأندية.

وقال وائل جمعة في تصريحات تليفزيونية: "موسيماني يتحمل المسئولية، لا يوجد مبرر واحد للعب بأربعة لاعبين ارتكاز أمام فريق أقل من الأهلي فنيا وفي كواليتي اللاعبين، كان هناك خوف وتحفظ مبالغ فيه في المباراة".

وتابع المدافع المعروف بالصخرة: " مش الأهلي اللي يكون متحفظ بالشكل ده، الاجهاد مش مبرر للهزيمة، التحفظ الزيادة كان السبب في الخسارة دي، موسيماني 100% يتحمل كل شيء في المباراة، لأنه هو المدرب وهو المسؤول فيه عذر وحيد للأهلي عدد المباريات".