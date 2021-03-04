شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يضع خطة مواجهة الترجى على ملعب رادس الفرعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، خطة مواجهة الترجى التونسى، خلال التدريب الجماعى الذى سيخوضه فى الخامسة مساء اليوم، الخميس، على الملعب الفرعى لاستاد رادس فى تونس.

ويحل فريق الزمالك ضيفًا على الترجي يوم السبت المقبل، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة لمنافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يسمح الجهاز الفنى للزمالك بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو لوسائل الإعلام حضور أول ربع ساعة من المران، ثم غلقه من أجل تطبيق خطة مواجهة الترجى، مع تحديد العناصر التى سيعتمد عليها فى المباراة.

باتشيكو منح لاعبى الزمالك عدة تعليمات شدد على تنفيذها خلال مواجهة الترجى التونسى، كما حذرهم من الاندفاع الهجومى وترك المساحات حتى لا يستغلها الفريق التونسى ويسجل هدف التقدم الذى من شأنه أن يغير الكثير فى مجرى المباراة.

وطالب المدير الفنى البرتغالى من لاعبيه، عدم التسرع لتسجيل هدف التقدم أمام الترجى، وتقسيم المباراة لعدة مراحل حتى يتم العبور بها إلى بر الأمان.

ووصلت بعثة الزمالك إلى تونس قادمة من القاهرة على متن طائرة خاصة، حيث غادرت البعثة مطار القاهرة فى السادسة مساء أمس الأربعاء.

الزمالك تعادل سلبيا مع مولودية الجزائر في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ثم تعادل بنفس النتيجة مع تونجيث السنغالى خارج ملعبه، ليتواجد الأبيض بالمركز الثالث بالمجموعة الرابعة خلف الترجي التونسي المتصدر برصيد 4 نقاط ومن خلفه مولودية الجزائر المتواجد بالمركز الثاني برصيد نقطتين، ويتفوق على نادي الزمالك بفارق الأهداف بينما يتذيل بطل السنغال المجموعة برصيد نقطة وحيدة.