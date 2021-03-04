شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور تعليقًا على أزمة كهربا : «أهديت الخطيب هدية سودة ومنيلة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، إن الأيام دائما ما تثبت صحة موقفه في معظم الأمور على الساحة الرياضية خصوصا حول محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الأهلي الحالي والزمالك السابق، بعد إيقافه وتغريمه ماليا علي خلفية سلوكه مع موسيماني مدرب الأهلي.

وقال مرتضي منصور في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «سبق وحذرت إدارة الأهلي ومحمود الخطيب من سلوكيات كهربا، وراهنت على إثارته المشاكل والأزمات لكن دون جدوى».

وتابع مرتضي منصور: «محمود الخطيب يدفع الآن ثمن خطف كهربا ومساعدته علي الهروب من الزمالك لذلك سبق وقلت للخطيب إن كهربا هو هديتي لأخويا لكن يبدو إن الهدية كانت سودة ومنيلة».

ومضى قائلًا: «هذه ليست المرة الأولى لأزمات كهربا ولن تكون الأخيرة، ويكفي أنه سبق وأخل بكل قيم ومبادئ الأهلي وتم تغريمه مليون جنية لكن للأسف لم يتوقف أحد عن الجرم والمصيبة التى افتعلها كهربا ليعاقب بمليون جنيه».

وقرر مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب إيقاف اللاعب كهربا ومعاقبته ماليا بغرامة ٢٠٠ ألف جنيه، على خلفية أزمته مع المدير الفني الجنوب أفريقي موسيماني.