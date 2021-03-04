شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة: سنقاتل على المربع الذهبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عبر حمد إبراهيم المدرب العام للفريق الأول بنادي مصر المقاصة، عن حزنه الشديد بعد التعادل الذي حققه فريقه مع المقاولون العرب أمس في بطولة الدوري.

وكان مصر المقاصة تعادل سلبيًا مع المقاولون العرب، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر، من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال حمد إبراهيم في تصريحات تلفزيونية: «اللاعبون بذلوا مجهود كبير أمام المقاولون العرب، كنا نتمنى حصد نقاط المباراة الثلاثة، في ظل منافستنا على المربع الذهبي لجدول ترتيب الدوري».

وأضاف: «كان هناك استعجال من اللاعبين في المباراة، كان من المفترض أن يتحلوا بالهدوء أكثر من ذلك، حتى يستطيعوا الوصول بأكبر عدد من الهجمات لمرمى محمود أبوالسعود»، مشيرًا :«التعادل مع المقاولون العرب بطعم الخسارة».