شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدرس تأجيل أزمة ملف نادي القرن والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حسين السمري، عضو اللجنة التنفيذية لنادي الزمالك، أن بعض الأعضاء طلبوا إزالة لافتات مرتضى منصور.
وقال السمري في تصريحات تليفزيونية: «بعض مسئولي الدولة أكدوا عدم أهمية إزالة لافتات مرتضى لأن الهدف إنقاذ النادي وليس الدخول في صراع مع رئيسه السابق».
وأكمل: «الأفضل تأجيل أزمة ملف نادي القرن إلى مجلس إدارة الزمالك المقبل لأن الأمر يحتاج للأموال».
وأتم: «لا يوجد وقت لإزالة لافتات نادي القرن في الزمالك».
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