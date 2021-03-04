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الزمالك يدرس تأجيل أزمة ملف نادي القرن

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حسين السمري، عضو اللجنة التنفيذية لنادي الزمالك، أن بعض الأعضاء طلبوا إزالة لافتات مرتضى منصور.

وقال السمري في تصريحات تليفزيونية: «بعض مسئولي الدولة أكدوا عدم أهمية إزالة لافتات مرتضى لأن الهدف إنقاذ النادي وليس الدخول في صراع مع رئيسه السابق».

وأكمل: «الأفضل تأجيل أزمة ملف نادي القرن إلى مجلس إدارة الزمالك المقبل لأن الأمر يحتاج للأموال».

وأتم: «لا يوجد وقت لإزالة لافتات نادي القرن في الزمالك».

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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