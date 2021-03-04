شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدرس تأجيل أزمة ملف نادي القرن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حسين السمري، عضو اللجنة التنفيذية لنادي الزمالك، أن بعض الأعضاء طلبوا إزالة لافتات مرتضى منصور.

وقال السمري في تصريحات تليفزيونية: «بعض مسئولي الدولة أكدوا عدم أهمية إزالة لافتات مرتضى لأن الهدف إنقاذ النادي وليس الدخول في صراع مع رئيسه السابق».

وأكمل: «الأفضل تأجيل أزمة ملف نادي القرن إلى مجلس إدارة الزمالك المقبل لأن الأمر يحتاج للأموال».

وأتم: «لا يوجد وقت لإزالة لافتات نادي القرن في الزمالك».