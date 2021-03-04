شكرا لقرائتكم خبر عن السمري يحذر: الزمالك سينفجر قريبًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حسين السمري، عضو اللجنة التنفيذية لنادي الزمالك، أن وجود 18 لعبة داخل الزمالك رقم مبالغ فيه.
وقال السمري في تصريحات تليفزيونية: «وجود 18 لعبة داخل الزمالك رقم مبالغ فيه، أفضل وجود 5 أو 6 ألعاب داخل الزمالك بحد أقصى».
وأكمل: «من الصعب قبول عضويات جديدة في الزمالك لأن النادي امتلأ بل يكاد ينفجر من عدد الأعضاء».
وتابع: «الزمالك إيراداته تقترب من 400 مليون لكنه يحتاج من 500 إلى 550 مليون جنيه».
وأتم: «شركة قناة الزمالك ستوفر مبلغ 600 مليون جنيه للنادي بشكل مبدئي».
-
الوضع في مصر
-
اصابات
183,010
-
تعافي
141,347
-
وفيات
10,736