شكرا لقرائتكم خبر عن السمري يحذر: الزمالك سينفجر قريبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حسين السمري، عضو اللجنة التنفيذية لنادي الزمالك، أن وجود 18 لعبة داخل الزمالك رقم مبالغ فيه.

وقال السمري في تصريحات تليفزيونية: «وجود 18 لعبة داخل الزمالك رقم مبالغ فيه، أفضل وجود 5 أو 6 ألعاب داخل الزمالك بحد أقصى».

وأكمل: «من الصعب قبول عضويات جديدة في الزمالك لأن النادي امتلأ بل يكاد ينفجر من عدد الأعضاء».

وتابع: «الزمالك إيراداته تقترب من 400 مليون لكنه يحتاج من 500 إلى 550 مليون جنيه».

وأتم: «شركة قناة الزمالك ستوفر مبلغ 600 مليون جنيه للنادي بشكل مبدئي».