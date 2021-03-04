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يوفنتوس يحسم صفقة ماكيني بشكل نهائي

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن يوفنتوس، شراء عقد لاعب وسطه الأمريكي، ويستون ماكيني، بشكل نهائي من شالكه الألماني. وقال يوفنتوس، في بيان عبر موقعه الرسمي: لقد فعل النادي خيار الاستحواذ النهائي، على حقوق تسجيل اللاعب ويستون ماكيني قادما من شالكه، مقابل 18.5 مليون يورو، تُدفع على 3 سنوات.

وأضاف البيان: قد يزيد المقابل المادي بواقع 6.5 مليون يورو، عند تحقيق شروط معينة على مدار مدة العقد.. اللاعب والنادي وقعا على عقد عمل، حتى صيف عام 2025. وشارك ماكيني- 22 عاما، الذي انضم ليوفنتوس على سبيل الإعارة الصيف الماضي، في 31 مباراة هذا الموسم، مسجلا 5 أهداف ومقدمًا تمريرتين حاسمتين.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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