شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم. .غزل المحلة يستدرج البنك الأهلي فى مهمة الوصول للمركز التاسع بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف غزل المحلة في تمام الساعة الثالثة عصراً، نظيره البنك الأهلي، في مواجهة صعبة على الفريقين ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري العام، يدخلها فريق البنك الأهلي منتشياً بعد فوزه الأخير على أسوان بهدفين نظيفين، ليتخطى النتائج السيئة مع جهازه الفني الجديد بقيادة خالد جلال، بينما يسعى الغزل إلى تخطي أحزان الخروج من كأس مصر على يد سيراميكا بعد الخسارة بهدفين نظيفين.

ويحتل غزل المحلة المركز الـ 11 في جدول مسابقة الدوري العام، برصيد 17 نقطة، حصدها زعيم الفلاحين من 13 مبارة، حيث فاز المحلة في 4 مباريات وخسر في مثلهم، وتعادل في 5 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المحلة 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 15 هدفاً أخر، بينما يحتل البنك الأهلي المركز الـ 14 برصيد 13 نقطة، حصدها الفريق من 14 مباراة، حيث فازوا في مباراتين وتعادلوا في 7 أخرى وخسروا في 5 لقاءات، وسجل لاعبو البنك الأهلي 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 15 هدفاً أخر.

وطالب خالد جلال، المدير الفني للبنك الأهلي، لاعبي الفريق بضرورة الحفاظ على مكتسبات مباراة أسوان الماضية، بعد تصحيح المسار والعودة إلى الانتصارات، محذراً لاعبيه من خطورة الغزل على ملعبه، ومن جانبه طالب خالد عيد مدرب غزل المحلة لاعبي الفريق بضرورة استعادة روح الانتصارات ومصالحة الجماهير، وعدم التأثر بالهزيمة الأخيرة في الكأس.

ومن المتوقع أن يبدأ البنك الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من: محمود الزنفلي في حراسة المرمى، محمد دبش، محمد بسيوني، بهاء مجدي، معروف يوسف، فادي فريد، أسامة إبراهيم، موسى دياوارا، أحمد ياسين، استيرلا، محمد حامد.

بينما من المتوقع أن يبدأ غزل المحلة المباراة بتشكيل مكون من: عمرو شعبان و فتحي مبروك و محمد فتح الله ومحمد عبد القادر و يحي خالد و بسام ماهر و أشرف سيد و أحمد نادري و عبده يحيي و و هشام عادل و محمود صلاح .