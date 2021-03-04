شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع الأهلي: هذا سبب عقدة مانويل جوزيه من مواجهات الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد السيد مدافع نادي الأهلي السابق إن مواجهة فريقه مع الإسماعيلي خلال فتة تواجده مع المارد الأحمر دائما كان تتتسم بالقوة لدرجة أنها مثلت عقدة للبرتغالي مانويل جوزيه المدير الفنى التاريخي للشياطين الحمر خلال حقبته داخل التتش.

أضاف السيد خلال تصريحاته المتلفز، أن مواجهة الأهلي والزمالك كانت ديربي مصري قوي، عكس مواجهة الإسماعيلي التي كان يسيطر فيها الحماس الكروي والحماس الجماهيري بشكل غير طبيعي. وأشار اللاعب في نهاية حديثه إلى مواجهة الإسماعيلي والأهلي التي انتهت بفوز الدراويش بثلاثية نظيفة بإستاد القاهرة عام ٢٠٠٧ مؤكدا أن فريقه كاد يتلقى هزيمة أكبر من تلك التي حدثت، لولا غياب التوفيق عن بعض لاعبي الإسماعيلي في إنهاء العديد من الهجمات على مدار شوطي اللقاء.

جدير بالذكر أن النادي الإسماعيلي يستعد بقوة للقاء النادي الأهلي المقرر إقامته 10 مارس الجاري ضمن منافسات الدورى الممتاز الذي يتصدره حتى الآن الزمالك المصري نظرا لعدم خوض المارد الأحمر كافة مبارياته نظرا لإرتباطه السابق بعدد من المباريات الخاجية سواء في بطولة كأس العالم للأندية أو دورى المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.