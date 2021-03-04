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كلوب يعلن عودة 3 نجوم لفريق ليفربول قبل لقاء تشيلسي

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، عن آخر استعدادات فريقه لمواجهة تشيلسي، الخميس، في الممتاز. وقال كلوب، في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي لليفربول: تدرب أليسون طوال الأسبوع، ونتوقع أنه قادر على العودة للمشاركة رفقة الفريق.

وأضاف: فابينيو تدرب معنا لمدة 5 أو 6 جلسات، وعلينا اتخاذ قرار بشأنه، لكنه يبدو جيدا ومستعد للعودة إلى الفريق، وديوجو جوتا عانى من مشكلة في المعدة، لكنه تدرب بالأمس قليلاً، حيث شارك في الإحماء، ثم ركض قليلا..

تابع : لقد تلقيت رسالة إيجابية هذا الصباح بأنه يشعر بتحسن مرة أخرى، لذا سنرى ما يمكننا فعله بشأن حالته، كما قلت من قبل إنه لاعب جيد، لكن للأسف أصيب بشكل مفاجئ، لذا علينا الآن معرفة مدى قدرته على العودة إلى الفريق.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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