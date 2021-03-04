شكرا لقرائتكم خبر عن اللاعبون يقاطعون قناة الزمالك بسبب خالد الغندور وطارق يحيى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الغضب والاستياء بين لاعبي الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بسبب تصريحات مقدمي ومحللي قناة النادي الرسمية ضدهم بعد تعثرهم الأخير أمام وادي دجلة في بطولة الدوري الممتاز.

واجمع لاعبو الزمالك علي مقاطعة القناة وعدم الإدلاء بأي احاديث صحفية للقناة او الظهور كضيوف بعد الانتقاد الذي تعرضوا له من خالد الغندور المذيع الرئيسي لقناة الزمالك الرسمية وطارق يحيي المحلل الفني للقناة ورئيس قطاع الناشئين.

يأتي هذا في الوقت الذي كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك أن هناك حالة استياء شديدة بين اللجنة الثلاثية التي تدير النادي، من الأداء الإعلامي لخالد الغندور في قناة النادي خلال الفترة الأخيرة واعتياده الهجوم علي اللاعبين والمدير الفني علي عكس ما كان يقوم به قبل ذلك.

كان لاعبو فريق الزمالك قد اشتكوا لمسؤولي النادي من الهجوم العنيف الذي تعرضوا له من جانب خالد الغندور وطارق يحيي على قناة النادي بعد التعادل السلبي أمام وادي دجلة.