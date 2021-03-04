ريمونتادا تاريخية .. برشلونة يضرب إشبيلية بثلاثية ويتأهل لنهائي كأس ملك إسبانيا

الشارقة - اميمة ياسر - أطاح برشلونة، بنظيره إشبيلية من بطولة كأس ملك إسبانيا، بعد الفوز عليه في ريمونتادا تاريخية 3-0 مساء أمس الأربعاء، في إياب نصف النهائي، في ملعب كامب نو.

سجل أهداف برشلونة، عثمان ديمبلي في الدقيقة 12، وبيكيه في الدقيقة (90+4)، وبرايثوايت في الدقيقة 95.

كان برشلونة قد تعرض للخسارة 0-2 في لقاء الذهاب، والذي أقيم في معقل الأندلسيين بهدفي "رامون سانشيز بيزخوان"، ليتأهل بنتيجة (3-2) بمجموع المباراتين.

وسيواجه البارسا، الفائز بين أتلتيك بيلباو وليفانتي في المباراة النهائية لكأس الملك.