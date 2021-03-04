شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينهي إجراءات السفر إلى الكونغو لمواجهة فيتا كلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى الجهاز الإداري بالنادي الأهلي إجراءات سفر البعثة الحمراء إلى الكونغو لمواجهة فيتا كلوب في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، من إنهاء التأشيرات الخاصة بكل أعضاء البعثة الحمراء المسافرة، وترتيب فندق الإقامة وملعب التدريب والتنقلات اللازمة خلال التواجد في الكونغو.

واستقر مسئولو النادي الأهلي على السفر إلى الكونغو عبر طائرة خاصة لمواجهة فيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا وذلك بهدف توفير كل سُبل الراحة للفريق في هذه المباراة المرتقبة ومن أجل حماية البعثة من فيروس كورونا

جاءت رغبة مسئولو الأهلي في توفير طائرة خاصة في رحلة الكونغو كما حدث في رحلة تنزانيا الأخيرة التى واجه خلالها الأهلي فريق سيمبا لكن المارد الأحمر خسر بهدف نظيف.

واستقر مسئولو النادي الأهلي على السفر إلى الكونغو عبر طائرة خاصة لمواجهة فيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا وذلك بهدف توفير كل سُبل الراحة للفريق في هذه المباراة المرتقبة ومن أجل حماية البعثة من فيروس كورونا.

ويرغب مسئولو الأهلي في توفير طائرة خاصة في رحلة الكونغو كما حدث في رحلة تنزانيا الأخيرة التى واجه خلالها الأهلي فريق سيمبا لكن المارد الأحمر خسر بهدف نظيف.