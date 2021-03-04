شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مباريات حاسمة فى ختام الدور الأول للقسم الثانى بمجموعة بحرى والإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم 8 مواجهات حاسمة فى الجولة الخامسة عشر والأخيرة بالدور الأول للمجموعة الثالثة التى تضم أندية بحرى والإسكندرية بالقسم الثانى حيث يخرج فاركو المتصدر بقيادة مجدى عبد العاطى وصاحب الـ29 نقطة لمواجهة بنى عبيد بقيادة عبد اللطيف الدومانى صاحب المركز الأخير برصيد 8 نقاط فى لقاء يبحث فيه أبناء فاركو عن مواصلة الانتصارات للابتعاد بالصدارة عن أقرب المنافسين .

كما ييستضيف بيلا صاحب المركز قبل الأخير برصيد 11 نقطة نظيره بلدية المحلة صاحب المركز الثالث برصيد24 نقطة فى لقاء لا بديل للضيوف سوى الثلاث نقاط للاستمرار في المنافسة .

في نفس الوقت يستقبل حرس الحدود صاحب المركز الثاني برصيد 25 نقطة مع دكرنس الذي يحتل المركز الثامن برصيد 17 نقطة فى مواجهة من العيار الثقيل لأصحاب الأرض بقيادة محمد حليم والباحثين عن استعادة الصدارة على أمل العودة من جديد لدوري الأضواء .

و يستضيف الحمام على ملعبه باستاد مركز شباب برج العرب شقيقه الأكبر الرجاء بقيادة أبو العينين شحاتة فى لقاء متكافئ نظرا لحساسية المباريات بين الطرفين على زعامة مطروح ، ويرغب أبو العنين شحاته المدير الفنى للرجاء فى تحقيق الفوز للتقدم خطوة مهمة فى جدول الترتيب بعدما تحسنت نتائج الفريق وأصبح فى المركز السادس برصيد 19 نقطة .

وعلى ملعبه يستضيف سبورتنج السكندرى صاحب المركز الثانى عشر برصيد 13 نقطة منافسه المنصورة صاحب المركز العاشر برصيد 17 نقطة .

وعلى ملعبه يستضيف أبو قير للأسمدة بقيادة أحمد الكأس الاوليمبى ، أبوقير يحتل المركز الرابع برصيد 24 نقطة ، بينما الأوليمبى بقيادة احمد سارى فى المركز الخامس برصيد 23 نقطة ، تعد فى أقوى مباريات الأسبوع نظرا لقوة الفريقين وحساسية اللقاء بينهما فى ظل رغبتهما فى خطف الثلاث نقاط لمواصلة المشوار نحو المنافسة على الصعود لدورى الأضواء .

كما يلتقى مالية كفر الزيات بقيادة أيمن مجدى مع كفر الشيخ ..والجزيرة المطروحى يستضيف ألعاب دمنهور بقيادة محمود صبحى