شكرا لقرائتكم خبر عن باهر المحمدي يستعد للعودة للإسماعيلي بتدريبات الرمال (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل باهر المحمدي مدافع النادي الاسماعيلي ومنتخب مصر على مواصلة برنامجه التأهيلي بتدريبات قوية على الرمال خلال ساعات مبكرة من صباح أمس. ويأتي ذلك للارتفاع بمعدل اللياقة البدنية للاعب، في ظل غيابه عن الملاعب منذ عام تقريبا بعد تعرضه لقطع في غضروف الركبة خلال مواجهة الدور الأول للموسم الماضي أمام نادي الجونة. وكان محمد طه رئيس الجهاز الطبي للفريق، قال: إن المحمدي سيتمكن من العودة و المشاركة بشكل تدريجي في مران الفريق الجماعي اعتبارا من منتصف شهر مارس الجاري.

باهر المحمدي خلال لقاء سابق مع المنتخب الوطني الأول

وقرر النادى الإسماعيلى إجراء المسحات الطبية للاعبى الفريق ، قبل مواجهة فريق وادى دجلة ، والمقرر لها بعد غد الجمعة فى إطار الجولة الخامسة عشر من بطولة الدورى الممتاز. وجاء قرار الاسماعيلى إجراء المسحات تنفيذا للإجراءات والاحترازات الطبية لمواجهة فيروس كورونا ، و أيضا دور من النادي تجاه لاعبيه ولإنجاح المسابقة لحين توافق الأندية واتحاد الكرة حول ألية إجراء المسحات ونفقاتها .

وأقدم النادي الإسماعيلي على هذه الخطوة خاصة وأن أى إجراء احترازى أو وقائى لابد من اتخاذه بطريقة جماعية لتحقيق هدفه ، كما أن الاسماعيلى تحمل مسؤوليته تجاه استمرارية الدوري ووقاية اللاعبين والحفاظ عليهم ، مع الانتظار للتوصل لحل لجميع الاندية واتحاد الكرة نحو عدم تحميل الاندية أية أعباء مالية جديدة تضاعف من حجم مشكلات الأندية .