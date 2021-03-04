شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الأهلي يفرض عقوبات جديدة على كهربا بعد إيقافه شهرًا كاملًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الإعلامي أحمد شوبير عن العقوبات الجديدة التي سيفرضها النادي الأهلي، على محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد إيقافه بشكل رسمي لمدة شهر وتغريمه 200 ألف جنيه، على خلفية الأزمة التي افتعلها اللاعب مع بيستو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في اللقاء الماضي أمام نادي طلائع الجيش بالدوري المصري الممتاز.

وقال «شوبير» في تصريحات تلفزيونية: «هناك عقوبات أخرى ستفرض على محمود عبدالمنعم كهربا خلال الفترة المقبلة بشكل رسمي، النادي سيوقع عقوبة على اللاعب بالتدريب منفردا خلال الفترة المقبلة، مع الابتعاد عن المشاركة بالتدريبات الجماعية للفريق خلال الفترة الحالية».

وأضاف أحمد شوبير: «مستقبل محمود كهربا مع النادي الأهلي أصبح خطرا للغاية، في ظل الأزمة الأخيرة مع بيتسو موسيماني، المدير الفني الحالي للفريق، وهناك حيلة وحيدة لإنقاذ مستقبل محمود كهربا في النادي، وهي تقديم الاعتذرات الكاملة من أجل حسم موقفه، واستكمال مسيرته مع النادي بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة».