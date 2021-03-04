شكرا لقرائتكم خبر عن ‏3 نجوم يستفيدون من أزمة كهربا في الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن النادي الأهلي رسمياً إيقاف لاعبه محمود كهربا، الجناح الأيسر لفريق الكرة بالنادي، وحرمانه من المباريات لمدة شهر مع تغريمه 200 ألف جنيه بداعي عدم الالتزام.

وعادت أزمات كهربا مجدداً لتلقي بظلالها على الأحداث داخل النادي الأهلي ويُدون اللاعب فصلاً جديداً من مسلسل عدم الانضباط خلال رحلته الكروية العامرة بالأزمات.

نستعرض في التقرير التالي 3 لاعبين قد يستفيدوا من أزمة كهربا وإيقافه في الأهلي، في ظل أنباء مترددة حول إمكانية رحيل اللاعب بنهاية الموسم الجاري.

جونيور أجايي قد يكون أكثر المستفيدين من إيقاف كهربا، فمع الظهور الرائع للنجم النيجيري عقب عودته مباشرةً من الاصابة التي لحقت به، يصبح العنصر الأساسي الذي سيُعول عليه موسيماني في شغل مركز الجناح الأيسر في غياب كهربا، خاصةً في حالة التناغم الكبيرة بينه وبين على معلول الظهير الأيسر الذي اقترب من العودة للمباريات والتعافي من الاصابة.

طاهر محمد طاهر، الموهبة التي تفجرت في كأس العالم للأندية بنسختها الأخيرة، وظهر اللاعب مميزاً في شغل مركز الجناح الأيسر يمتلك الكثير من المقومات الدفاعية والهجومية والقوة في الانطلاق والالتحامات هو متفيد اّخر من غياب كهربا، ليدخل في منافسة مع أجايي على المشاركة بشكل أساسي، أو بإمكانه التحول إلى جناح أيمن وهو مركزه الأساسي الذي يفضله في ظل تراجع مستوى حسين الشحات في المباراة الماضية أمام طلائع الجيش، وربما يدخل صلاح محسن في حسابات موسيماني بقوة لشغل مركز الجناح أيضاً وليس المهاجم الصريح.

المستفيد الثالث يبقى مجهولاً حتى الاّن، ولكنه بالطبع سيكون صفقة جديدة تطرق أبواب الأهلي في حالة اصدر قرار بالاستغناء عن كهربا مع نهاية الموسم ولو على سبيل الاعارة للتخلص من أزماته، في ظل عدم فقدان النادي الأحمر الأمل في الظفر بخدمات الأورجوياني سيرينو أو الموزمبيقي مويكيسوني، أو غيرهما.