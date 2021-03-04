شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال السوادني يكشف علاقة تركي آل الشيخ بالتراجع عن التعاقد مع حمادة صدقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف رامي جمال، عضو لجنة التطبيع بنادي الهلال السوداني، عن الأسباب التي أدت إلى التراجع عن التعاقد مع حمادة صديقي لتولي منصب المدير الفني في ولاية جديدة.

وقال جمال خلال تصريحات تليفزيونية:«قمنا بإرسال دعوة لحمادة صدقي للحضور إلى السوادن وكانت النية حاضرة لإبرام التعاقد معه وتولي الادارة الفنية للفريق».

وواصل:«تعرضنا لضغط جماهيري كبير من قبل أنصار نادي الهلال الذين رفضوا التعاقد مع المدير الفني المصري، كذلك بعض اللاعبين الكبار في الفريق، وجدنا كل من حولنا يرفض الولاية الجديدة لصدقي».

وأكمل:«تدخل بعدها تركي اّل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي وقام بالتعاقد مع مدير فني أجنبي».

ورحل حمادة صدقي عن تدريب الانتاج الحربي مقدماً استقالته من أجل تولي مهمة الفريق السوداني، قبل أن تفشل المفاوضات بسبب الضغط الجماهيري.