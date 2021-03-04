شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: مسؤول كسول تسبب في عقوبة 20 مليون جنيه على الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الاعلامي خالد الغندور، أن كسل أحد مسئولي نادي الزمالك هو من تسبب في فرض غرامة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على النادي بسبب أزمة أتشيموبج.

وأوضح الغندرو عبر شاشة الزمالك:«مسؤول كسول في النادي تسبب في وجود عقوبة 20 مليون جنيه على الزمالك».

وأضاف:«الزمالك إن لم يدفع 20 مليون جنيه في قضية أتشيمبونج حتى نهاية مارس سيتم خصم نقاط من الفريق في الدوري».

وكانت بعثة فريق الكرة بنادي الزمالك قد وصلت إلى العاصمة التونسية لخوض مباراة الترجي بمنافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها السبت المقبل برادس.

وانضم اتشيمبونج لصفوف الزمالك في صيف 2017 قادماً من صفوف الداخلية قبل أن يرحل سريعاً عن القلعة البيضاء دون الحصول على مستحقاته المالية، ليقرر «فيفا» فرض عقوبة مالية ضخمة على الزمالك تصل إلى 20 مليون جنيه مصري مع التهديد بخصم نقاط من رصيده في الدوري المصري حال عدم سداد المستحقات للاعب.