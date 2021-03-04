شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة وإشبيلية.. كومان يكشف أسباب سقوط الفريق الأندلسي أمام البارسا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة، عن سعادته بالريمونتادا المثيرة التي صعد من خلالها الفريق الكتالوني لنهائي كأس الملك، على حساب إشبيلية. وفاز برشلونة اليوم 3-0، ليتجاوز هزيمته في الذهاب على ملعب الفريق الأندلسي 0-2. وقال كومان في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: لقد كافحنا الإرهاق وهذا أمر لا يُصدق. أنا راض جدا عن أداء الفريق الليلة، ونستحق الانتصار. أعتقد أننا كنا أفضل في المباراتين.

وأضاف: لقد تقدمنا إلى الأمام، وضد فريق قوي جدا بدنيا وذهنيا لا يمكن لعب كرة قدم رائعة، لكننا حافظنا على الكرة وتمكنا من خلق الفرص. لقد كان شيئا غير عادي حقا. وتابع: كنا نؤمن دائما بفرصنا، ولم نستسلم أبدا في هذه الكأس، وهي مسألة عقلية، وبصفتي المدرب، لا يمكنني أن أطلب من فريقي أكثر مما رأيته الليلة، على الرغم من أن إشبيلية تأخر بهدفين، حاول الضغط علينا والتسجيل، فهم فريق ذو جودة، ويعجبني مدربهم، الذي يبحث دائما عن التسجيل، ولم يأت للدفاع فقط.

وواصل: التصدي لركلة الجزاء بالطبع إنها لحظة مهمة، حيث كانت النتيجة ستصبح التعاددل الإيجابي هدف لهدف، نحن سعداء للغاية، لكن علينا الاحتفال بوجود 90 ألف مشجع على أرض الملعب، ونأمل أن يحضر الجمهور في المباراة النهائية.

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