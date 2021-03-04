شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يدعو لاجتماع طارئ لحسم أزمة صلاح والمنتخب الأولمبي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تصاعدت أزمة انضمام محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني الأول وقائد ليفربول الإنجليززي، للمنتخب الأولمبي خلال بطولة أولمبياد طوكيو من جديد خاصة بعد أن قرر مجلس إدارة ليفربول لاجتماع طارئ خلال هذا الشهر الجاري لبحث هذه الأزمة.

ووفقا لموقع ميرور البريطاني، يستعد مجلس إدارة ليفربول لمحادثات حاسمة خلال هذا الشهر بشأن انضمام محمد صلاح للمنتخب الأولمبي المشارك في بطولة أولبمياد طوكيو هذا العام.

وأضاف التقرير، سيتم إدراج محمد صلاح في تشكيلة مصر التمهيدية لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو على الرغم من أن المسؤولين في المنتخب الوطني لم يتصلوا بعد بنظرائهم في ليفربول.

ومن المفترض يتم اختيار مهاجم الريدز كواحد من ثلاثة لاعبين تجاوزوا سنا وسيسافرون إلى اليابان مع فريق تحت 23 عاما في يوليو حيث ستقام الألعاب الأولمبية الصيفية التي تم تأجيلها لمدة عام بسبب جائحة الفيروس التاجي- بين الجمعة 23 يوليو إلى الأحد 8 أغسطس.

وتابع التقرير: في هذه الأثناء، من المقرر أن يبدأ موسم 2021/2022 في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت 7 أغسطس، مما يعني أن صلاح قد يغيب عن ليفربول قبل الموسم خلال مباراة واحدة على الأقل في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكد التقرير أن المسؤولين في الريدز سيترددون بشدة لترك مهاجمهم المصري حتى لا يغيب عن ليفربول بداية الموسم الجديد. وفي الوقت نفسه يستعد مدرب منتخب مصر تحت 23 عاما شوقي غريب، لإجراء محادثات حاسمة مع رؤساء ليفربول في وقت لاحق من هذا الشهر.

محمد صلاح حاليا أحد أهم اللاعبين في العالم ومن الطبيعي استدعائه للمنتخب الأولمبي المصري. صلاح هو هداف ليفربول هذا الموسم برصيد 24 هدفًا، من بينها 17 في الدوري الإنجليزي الممتاز ليضعه في صدارة المجموعة بهدف الفوز بالحذاء الذهبي.

صورة ضوئية من موقع ميرور

صورة ضوئية من موقع ميرور