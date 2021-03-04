شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو جمال يرحب بالانتقال للزمالك حال تعثر عودته للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر داخل نادي طلائع الجيش أن عمرو جمال مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، تلقى اتصالات من إدارة نادي الزمالك، لبحث التعاقد معه نهاية الموسم الجاري، في حال انتهاء علاقته بالنادي الأهلي، خصوصا أن إعارة عمرو جمال لنادي طلائع الجيش تنتهي نهاية الموسم الجاري.

وقال مصدر مقرب من اللاعب : عمرو جمال يرحب باللعب لنادي الزمالك ولا يمانع في الانتقاله له نهاية الموسم في حالة عدم رغبة موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي في عودته بعد انتهاء إعارته.

وأوضح المصدر: عمرو جمال يرغب في اللعب أساسيا في أحد أندية القطبين من أجل العودة لمتسواه المعروف مرة آخرى، والعودة لصفوف المنتخب الوطني تحت قيادة حسام البدري، بعد استبعاده لفترة كبيرة بسبب عدم مشاركته بشكل مستمر.