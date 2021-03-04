شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال السوداني يعتذر لـ حمادة صدقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - التقى مجلس إدارة الهلال السوداني بحمادة صدقي بأحد فنادق السودان من أجل تقديم الاعتذار له، بعدما تقرر عدم الاستعانة به خلال الفترة المقبلة بعد رحيل زوران، وكتبت الصفحة الرسمية للهلال السوداني عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «عضو لجنة التطبيع بنادي الهلال المهندس رامي كمال يلتقي بالمدرب المصري حمادة صدقي قي بفندق إيوا ويقدم له إعتذار نادي الهلال وتمنى له التوفيق».

ونشرت الصفحة الرسمية صورة لأعضاء مجلس إدارة النادي السوداني رفقة حمادة صدقي قبل رحيله والتوجه لمصر، وكان نادي الهلال السوداني كشف عن حقيقة مقلب حمادة صدقي، حيث أكد محجوب عبد القادر، مسؤول العلاقات العامة في نادي الهلال السوداني أنه لم يحدث أن يكون دبر الهلال السوداني مقلبا لحمادة صدقي مثلما تردد الصحافة السودانية، لافتًا إلى أنها لغة صحافة فقط، وحدث اختلاف في وجهات النظر انتهى بعدم التعاقد مع المدرب المصري فقط لا غير و«نكن له كل الاحترام والتقدير».