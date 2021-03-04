شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجري مسحة طبية للاعبين فى المران الرئيسي اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجري لاعبى الأهلي والجهاز الفني والإداري والطبي المسحة الخاصة بالكشف على فيروس كورونا اليوم الخميس قبل مواجهة فيتا كلوب الكونغولي يوم السبت المقبل بثالث جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأجراء مسحات كورونا هو إجراء روتيني متبع من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قبل كل المباريات التي تخوضها الفرق المشاركة في البطولات الإفريقية.

ويخوض فريق الأهلي مرانه الرئيسي اليوم الخميس ضمن التحضير لمواجهة فيتا كلوب، والتي يسعى خلالها الجهاز الفني لتحديد معالم خطة مواجهة بطل الكونغو، والطريقة التي سيطبقها في هذه المباراة، من أجل استعادة نغمة الانتصارات والمنافسة على الصعود إلى الدور ربع النهائي بعد الخسارة المفاجئة من سيمبا في الجولة الماضية بهدف نظيف.

واستقر مسئولو النادي الأهلي على السفر إلى الكونغو عبر طائرة خاصة لمواجهة فيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا وذلك بهدف توفير كل سُبل الراحة للفريق في هذه المباراة المرتقبة ومن أجل حماية البعثة من فيروس كورونا.

ويرغب مسئولو الأهلي في توفير طائرة خاصة في رحلة الكونغو كما حدث في رحلة تنزانيا الأخيرة التى واجه خلالها الأهلي فريق سيمبا لكن المارد الأحمر خسر بهدف نظيف.