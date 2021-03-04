مواعيد مباريات اليوم الخميس 4 / 3 / 2021 بالدوري المصرى والقنوات الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الخميس الموافق 4 / 3 / 2021 بالدوري المصرى ، حيث تستكمل مباريات الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري العام، بمواجهة غزل المحلة نظيره البنك الأهلي،على استاد الغزل، بينما تأجلت مباراة إنبي و طلائع الجيش لمدة 24 ساعة .

يستضيف استاد غزل المحلة في تمام الساعة الثالثة عصراً، مباراة غزل المحلة والبنك الأهلي، في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها فريق البنك الأهلي منتشياً بعد فوزه الأخير على أسوان بهدفين نظيفين، ليتخطى النتائج السيئة مع جهازه الفني الجديد بقيادة خالد جلال، بينما يسعى الغزل إلى تخطي أحزان الخروج من كأس مصر على يد سيراميكا بعد الخسارة بهدفين نظيفين.

موعد مباراة غزل المحلة والبنك الأهلي

ويحتل غزل المحلة المركز الـ 11 في جدول مسابقة الدوري العام، برصيد 17 نقطة، حصدها زعيم الفلاحين من 13 مبارة، حيث فاز المحلة في 4 مباريات وخسر في مثلهم، وتعادل في 5 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المحلة 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 15 هدفاً أخر، بينما يحتل البنك الأهلي المركز الـ 14 برصيد 13 نقطة، حصدها الفريق من 14 مباراة، حيث فازوا في مباراتين وتعادلوا في 7 أخرى وخسروا في 5 لقاءات، وسجل لاعبو البنك الأهلي 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 15 هدفاً أخر.

وطالب خالد جلال، المدير الفني للبنك الأهلي، لاعبي الفريق بضرورة الحفاظ على مكتسبات مباراة أسوان الماضية، بعد تصحيح المسار والعودة إلى الانتصارات، محذراً لاعبيه من خطورة الغزل على ملعبه وقاد التدريبات الاخيرة أمير عزمى نظرا لاصابة جلال بفيروس كورونا ، ومن جانبه طالب خالد عيد مدرب غزل المحلة لاعبي الفريق بضرورة استعادة روح الانتصارات ومصالحة الجماهير، وعدم التأثر بالهزيمة الأخيرة في الكأس.