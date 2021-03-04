مصدر لـ"الخليج 365": منتخب مصر يستبعد كهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عبد الباسط:

كشف مصدر بالجهاز الفني لمنتخب مصر عن استبعاد لاعب الأهلي محمود كهربا من معسكر الفراعنة لشهر مارس الجاري الذي يشهد مواجهتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم إفريقيا.

وكان الأهلي قد أعلن إيقاف محمود كهربا لمدة شهر وتغريمه مبلغ 200 ألف جنيه بسبب عد الالتزام بالتعليمات وفقاً لما جاء في بيان النادي الأهلي.

وأشار مصدر بالجهاز الفني للمنتخب لـ"يلا كورة" إلى أن كهربا كان ضمن قائمة المنتخب التي سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة قبل أن يخرج من الحسابا.

وأكد المصدر أن سبب استبعاد كهربا جاء لغيابه عن المباريات خلال الفترة التي تسبق مباراة المنتخب يوم 25 من الشهر الجاري أمام كينيا، بالإضافة إلى أن حسام البدري لا يود مكافأة لاعب باستدعاء دولي بعد تعرضه لعقوبة من ناديه.