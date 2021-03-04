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أزمة الغيابات تضرب باريس سان جيرمان في خضم ريمونتادا برشلونة أمام إشبيلية!

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محمد مصطفى 0 تبليغ

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أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم أن الفحوص أثبتت إصابة مهاجمه مويس كين بفيروس “” المستجد.

وإلى جانب غياب كين 21/ عامًا/ عن صفوف الفريق في مباراة الفريق اليوم الأربعاء أمام بوردو بالدوري الفرنسي، سيفتقد سان جيرمان جهود اللاعب في المباراة المرتقبة أمام ستاد بريست في دور الستة عشر لمسابقة كأس فرنسا.

كما قد تحرم الإصابة بفيروس كورونا اللاعب الشاب من المشاركة مع الفريق في لقاء الإياب أمام الإسباني بدور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، والمقرر يوم الأربعاء المقبل في العاصمة الفرنسية باريس.

ويعاني باريس سان جيرمان بالفعل من غياب مهاجمه البرازيلي دا سيلفا للإصابة كما افتقد الفريق لجهود المهاجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي في مباراة اليوم بسبب الإيقاف.

وسجل كين 15 هدفًا لسان جيرمان في مختلف البطولات هذا الموسم منذ أن انتقل لصفوف الفريق على سبيل الإعارة من إيفرتون الإنجليزي.

كورونا” يصيب كين ويضاعف أزمة الغيابات في باريس سان جيرمان – صور Reu

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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