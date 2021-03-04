الدوري المصري | اتحاد الكرة ينصف حارس الزمالك “أبو جبل” في قضيته مع سموحة

أقرت إدارة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، بأحقية اللاعب محمد أبو جبل حارس مرمي فريق الزمالك في الحصول على مبلغ قدره 905 ألف جنيه مصري لدى فريقه السابق سموحة وذلك بموجب الشكوى التي تقدم بها اللاعب.

كما قررت اللجنة، حسب بيان رسمي اليوم الأربعاء، أحقية أحمد رجب لاعب الإسماعيلي الحالي، في الحصول على 36 ألف جنيه من النادي ذاته.

كما تقرر أحقية اللاعب أحمد السيد في الحصول على مبلغ مائتي وواحد ألف ومائتي وخمسين جنيها من نادي غزل المحلة بعد تخلي الأخير عنه عقب تعرضه لعجز كلي خلال إحدي المباريات في دوري القسم الثاني موسم 2018/2017 كما تقرر إيقاف كل من اللاعبين أحمد محمد عبد الله علي والمصطفى محمد شفيق لحين سداد كل منهما مستحقات نادي غزل المحلة لديهما وقدرها عشرة آلاف جنيه لكل لاعب.

وأقرت اللجنة بأحقية أحمد علي لاعب فريق البنك الأهلي في الحصول على 659 ألف جنيه، من نادي المقاولون العرب، وذلك في الشكاوى المقدمة لاتحاد كرة القدم المصري.